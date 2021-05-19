Diyarbakır'da askeri tesise saldırı teşebbüsü

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunuldu.

Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, üste herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.

#SONDAKİKA

Diyarbakır Valiliği: “Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur



Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir” pic.twitter.com/48t5mw7ETr — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 18, 2021

İçişleri Bakanı Soylu da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımıza 00:30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir” ifadeleri kullanıldı.