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Diyarbakır'da askeri tesise saldırı teşebbüsü

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi. Saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunuldu.

Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, üste herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerini kullandı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımıza 00:30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

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