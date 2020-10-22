Diyarbakır HDP İl binasına polis baskını
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor. Öte yandan Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
1 yılı aşkın süredir Diyarbakırlı annelerin evlat nöbetini sürdürdüğü HDP İl Başkanlığı için emniyet güçleri harekete geçti.
Ekipler, HDP İl Başkanlığı'na girerek, arama kararını tebliğ etti. İçeride polis ekiplerinin aramaları sürüyor.
HDP YENİŞEHİR İLÇE EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA
Diyarbakır'da hareketli saatler sürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
Yorumlar