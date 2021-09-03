Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 3. yılında

2019 yılında Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutarak evladına kavuşan anne Hacire Akar, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de umut oldu.

Anne Hacire Akar'ın, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi 24 Ağustos 2019'da sonuç verince, yüzlerce anne, evladına kavuşma umuduyla HDP binası önünde nöbete başladı.

234 AİLE, EVLADINI BEKLİYOR

Hacire Akar gibi aynı acıları yaşayan annelerden bazıları, bu mücadeleyi örnek alarak 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de eyleme katılmasıyla sayı her geçen gün artarak 234'e ulaştı.

KAR KIŞ DEMEDEN BEKLEMEYE DEVAM ETTİLER

İlk günden itibaren evlatlarına kavuşmak için kararlı olan anne ve babalar, HDP il binası önünden ayrılmadı. Aileler, yazın sıcağında, kışın soğuğunda eylemlerine ara vermeden devam etti. Kimi aileler il binası önünü boş bırakmamak için eşleriyle dönüşümlü eyleme devam etti.

Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden vazgeçmedi. Geçen iki yılda annelerinin kucağında ağabeyleri ve ablaları için eylem alanında olan kimi çocuklar, yeni yaşlarını çadırda geçirdi.

32 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Annelerin eylemiyle 32 aile terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne ve babalarının "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi.

Her kavuşma, annelere babalara sevinci ve hüznü birlikte yaşattı. Aileler, terör örgütünden kaçıp gelen her evlada, bir yandan kendi evladı gelmiş gibi sevindi, diğer yandan kendi çocuğuna sarılmadıkları için de gözyaşı döktü.

HDP, KEPENK İNDİRMEK ZORUNDA KALDI

Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk indirtti. Ailelerin acılarıyla yüzleşmek istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu. HDP, daha sonra il binasında yaptığı faaliyetleri ilçe binalarında sürdürdü.

Terör örgütü PKK ise aileleri eylemlerinden vazgeçirmek için her yolu denedi. Diyarbakır anneleri, evlerine giderken veya çarşıda dolaşırken tehditlere maruz kaldı.

DİYARBAKIR ANNELERİ'NİN SESİ, TÜM DÜNYAYA ULAŞTI

Annelerin eylemi sınırları aştıDiyarbakır annelerinin, çocuklarını terör örgütüne kaptıran bütün annelere yaptığı çağrı Türkiye'nin dört bir yanında ve Almanya'nın başkenti Berlin'de karşılık buldu.

Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat 2020'de terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Maide T, daha sonra Alman yetkililerinin duyarsızlığı nedeniyle Başbakanlık binası önünde eylemini sürdürdü.

Ülke içerisinde de yayılan "evladımı istiyorum" çığlığı, İzmir, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş'tan da yükselmeye başladı.

İKNA ÇALIŞMALARI SAYESİNDE ÖRGÜTTEN KAÇIYORLAR

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vururken, kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocuk ve gençleri kurtarmak için ikna çalışması yürütüyor. Diyarbakır'daki evlat nöbetini gören çocuklar ve gençler, terör örgütü PKK'dan kaçıyor.

Toplumun tüm kesimlerinden destekSıcak yuvalarından terör örgütü tarafından koparılan çocuklarına kavuşmaktan başka isteği olmayan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verdi.

Diyarbakır annelerini siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.

ÇOCUKLARINA KAVUŞUNCAYA KADAR

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç de çocuğunun dağa HDP aracılığıyla götürüldüğünü iddia etti.

Çocukları olmadan günlerin çok zor geçtiğini anlatan Öğrünç, anneler olarak evlatlarını alıncaya kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

İstanbul'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan Ali için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelen gözü yaşlı anne Nazime Toptaş da evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu dile getirdi.

AİLESİNE KAVUŞAN HER ÇOCUK UMUT IŞIĞI OLDU

14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Şevket Bingöl, geçen 2 yılın zor olduğunu fakat gelen her çocuğun kendilerini umutlandırdığını anlattı.

"HDP iki yıldır bize yapmadığını bırakmadı. Bu ailelere o kadar işkence çektirdiler ki o kadar zulüm ettiler ki. Bizi aşağıladılar, bize hakaret ettiler, bize zafer işareti yaptılar, küfür ettiler." diyen Bingöl, her şeye rağmen boyun eğmediklerini aktardı.