Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi." açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Erbaş, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim." açıklamasında bulundu.
Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 6, 2021
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