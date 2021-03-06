Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Erbaş, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim." açıklamasında bulundu.