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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi." açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Erbaş, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim." açıklamasında bulundu.

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