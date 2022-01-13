Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın inşa planını tanıtım töreni sırasında yakın tarihimiz hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan “Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı”nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır.

Bu iddialar, Anadolu’yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu’nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan’a, Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.

Yunanistan’ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamlar, iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelemektedir.

Bu tür tutum ve davranışlar, devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan’ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz.