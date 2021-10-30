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Dışişleri’nden "Sasunyan" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan’ın katili terörist Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılmasıyla ilgili, "Terörizme taviz veren vahim bir hata olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan’ın katili terörist Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'terörizme taviz veren vahim bir hata' olarak gördüklerini ve kınadıklarını vurguladı.

Bilgiç, "Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır" dedi.

Şehit diplomat Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

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