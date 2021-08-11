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Dışişleri'nden İsviçre'ye PKK/YPG protestosu

Türkiye, İsviçre’nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilcilik açılmasına tepki gösterdi. İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek protesto edildi.

Dışişleri Bakanlığı tepkisini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada terör örgütünün ve iltisaklı grupların propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasının önemi vurgulandı. Açıklamada, terör örgütlerine kucak açanlara bu örgütlerin bir gün kendilerini de vurabileceği hatırlatıldı.

Türkiye'nin PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

İsviçre’nin Ankara Maslahatgüzarı da Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

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