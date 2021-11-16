AjansHaber.com.tr Gündem Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına

Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 28 jandarma ve 4 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım'da gerçekleştirilen terör saldırısında 28 jandarma personeli ve 4 sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın konutunu fotoğraflamışlardı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
TİP'li Barış Atay'dan skandal sözler
İstanbul metrolarında tasarruf dönemi
Aranan zanlı Havalimanı'nda gözaltına alındı
Sığınak ve yaşam malzemesi bulundu
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi