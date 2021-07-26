AjansHaber.com.tr Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus'ta yaşananlara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Tunus'ta yaşananlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Tunus'ta yaşananlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır." denildi.


"TÜRKİYE TUNUS HALKININ YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz.

Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."

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