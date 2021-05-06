AjansHaber.com.tr Gündem Letonya’ya 1915 tepkisi

Dışişleri Bakanlığı’ndan Letonya’ya 1915 olayları tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu’nun 1915 Olayları konusunda aldığı karar hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık, “Letonya Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu’nun 1915 Olayları konusunda aldığı karar hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık, “Letonya Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Soyu Vikinglere mi dayanıyor?
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Tam kapanma sonrası formül bulundu
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Camideki provokasyona kalkışmışlardı!
Bu balığı avlayanlara para verilecek