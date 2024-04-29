Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 Tarihli Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı Dönemi'ne dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunduğunu belirterek, "Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir. Geçtiğimiz yıl Fransız Hükümeti, Fransız Senatosu'nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nca, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisinin bulunmadığını; ayrıca, bu kararın, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırı olduğunu ifade edildi.