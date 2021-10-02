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Dışişleri Bakanlığı'ndan çok önemli uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişimlerinin ardından, 3 Ekim'de ve kasım ayında Doğu Akdeniz'de yapılacağı duyurulan sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Üçüncü ülkelerin Rum kesiminin çağrılarına alet olunmamasına dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yunanistan ve GKRY´nin son aylarda Doğu Akdeniz´de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir.

3 EKİM'DE İTALYA'NIN ARAŞTIRMA YAPACAĞI DUYURUSU

Nitekim Yunanistan´ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC´nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur.

"TEK YANLI EYLEMLER GERİLİMİ ARTIRIR"

GKRY Kasım ayında da Ada´nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz´de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ALET OLMAMALIDIR"

Yunanistan ve GKRY´nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir.

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