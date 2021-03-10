Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu uyardı: FETÖ Kırgızistan için de tehdittir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile Bişkek’te ortak basın toplantısı düzenledi.

"FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" diyen Çavuşoğlu, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." ifadelerini kullandı.