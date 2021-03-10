Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu uyardı: FETÖ Kırgızistan için de tehdittir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te FETÖ uyarısı yaparak "FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile Bişkek’te ortak basın toplantısı düzenledi.
"FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" diyen Çavuşoğlu, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile ortak basın toplantısı düzenledi— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 10, 2021
🔹Çavuşoğlu "FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir"
🔹"Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak"
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