AjansHaber.com.tr Dünya "FETÖ Kırgızistan için de tehdittir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu uyardı: FETÖ Kırgızistan için de tehdittir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te FETÖ uyarısı yaparak "FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile Bişkek’te ortak basın toplantısı düzenledi.

"FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" diyen Çavuşoğlu, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız"
Senegal'de gözaltındaki muhalif serbest bırakıldı
Elon Musk'ta büyük zarar
Korona virüse yakalandı
31 yaşındaki Türk subay İsveç'te kaybolmuştu
Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklı davada karar
Kraliyet ailesinde "ırkçılık" söylemleri