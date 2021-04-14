Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Mısır ile karşılıklı ziyaretler olabilir"

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşları sınırlama kararı tatilini Türkiye'de geçirmek isteye Rus turistlerin büyük tepkisini çekmişti. Rus tatilciler kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Rusya'dan bir heyet gelip Türkiye'deki uygulamaları yerinde görecek" ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMDE KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER OLABİLİR"

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.

Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire'ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur." dedi.