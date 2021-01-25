Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kaçırılan Türk denizcilerle ilgili son durumu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi ve rehin alınan 15 Türk denizciyle ilgili olarak son durumu paylaştı. Bakan, "Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan ise şu ana kadar bir haber gelmedi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan şu ana kadar bir haber gelmedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi



🔹"Dördüncü kaptanımız gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı, korunuyor" dedi. pic.twitter.com/wwTSKSt5qN — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2021

YARALININ DURUMU İYİ

Bir vatandaşımız karnından yaralanmıştı, durumu çok iyi. Vefat eden Azerbaycan Türkü kardeşimizin de İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Gabon hükümetine ve yetkililerine teşekkür ediyorum.

"TEMASTA BULUNMADILAR"

Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Ama henüz korsanlar tarafından ne ailelerine, ne bizlere ne de şirkete ki böyle durumlarda şirkete ulaşırlar ama henüz bir temasta bulunmadılar. Bir görüşme olmadı. Süreci takip ediyoruz"