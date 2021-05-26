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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Yunanistan'a gideceğim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğini duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, 'Gelen davet üzerine, 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğim.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin 31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini aktardı.

Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşmenin yapılacağı kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, nisan ayında Türkiye'ye gelmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias, görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında tartışmıştı.Çavuşoğlu, Dendias'ın açıklamalarına "Basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız" sözleriyle tepki gösterirken, "Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak görüşmelere devam etmek" demişti.

GÜNDEM BATI TRAKYA'DAKİ MÜSLÜMANLAR

"Görüşmelerde Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın üzerinde durulması bekleniyor." denildi.

İki bakanın, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde bir araya gelme olasılığını ele almasının beklendiği aktarıldı.

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