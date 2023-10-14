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Dışişleri Bakanı Fidan Sisi ile görüşecek

Bakan Fidan, Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'la İsrail’in Gazze’ye saldırıları görüştü. Bakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire’de Alman mevkidaşı Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı.

İkili, Ukrayna ve Karabağ'daki durumu da görüştü.

Bakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim'de Mısır’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Görüşmelerde Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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