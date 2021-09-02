Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Kaag ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ

Tek başına Katar ya da Türkiye'nin üstleneceği bir iş değil. İlle bir devlet olmak zorunda değil, şirketler de var.

AB İLE YAPILAN GÖÇ ANLAŞMASI

Anlaşma sonrası AB'ye giden göçmenler yüzde 95 azaldı. Afganlar konusunda 'Biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz.

Birçok ülkenin tahliyesine yardım ettik. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz

Kaag'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AFGAN GÖÇMENLER NE OLACAK?

Hassas grupta olan 15-16 bin kişi var, gereken yapılacak.