Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı.

Toplantının ilk oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadele mesajı verdi.

"Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek"

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını söyledi.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini aktaran Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Teröre karşı "birlik" vurgusu

Toplantının ikinci oturumunun da gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu şunları aktardı:

"İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık."