Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la telefonda görüştü
Çavuşoğlu ile Tatar'ın görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Tatar'ın görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.
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