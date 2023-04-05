Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç NATO üyeliği için somut adım atmalı"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da böyle provokasyonların olmaması konusunda kendilerini uyarmıştık. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetli bir şekilde lanetliyoruz.

SOMUT ADIMLAR ATILMALI

Finlandiya, 3'lü muhtıradan sonra adım atmıştır. İsveç'in daha fazla adım atması gerektiğini de hatırlattık. Terörle mücadele yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Somut adımlar atılması gerekiyor. Diğer taraftan özellikle PKK/YPG/PYD faaliyetleri İsveç'te devam ediyor. PKK için ciddi kaynaklar oluşturuyorlar İsveç'te. Dolayısıyla İsveç'in bunları sonlandırması gerekiyor. Teröristlerin iadesi ile ilgili somut adımları görmek istiyoruz.

Moskova'da 4'lü görüşme konusunda istişarelere devam edilmesi konusunda mutabıkız.