Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistinli siviller için uluslararası koruma oluşturulmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Filistin Oturumu'nda konuştu.

"Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir"

Filistin'de uzun yıllardır bir dram yaşandığını belirten Çavuşoğlu, "Bu trajedinin failleri aynı suçları tekrar tekrar işleyerek bizleri bu ağır suçlara, Filistin halkının zulmüne ve temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlallerine karşı kayıtsız kılmaya çalışıyor. Gazze'de sivil binalar okul ve hastaneler hedef alındı. Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir" dedi.

"İsrail saldırganlığını eleştirenler anti-semitizmle suçlanıyor"

İsrail saldırganlığını eleştirenlerin anti-semitizmle suçlandığını aktaran Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1947'den bugüne İsrail, Filistin topraklarını gasp ediyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplum tarafından etkili yasal ve ahlaki tedbirler almanın vakti gelmiştir. Yapılması gereken İsrail'in ablukasını sona erdirmek. Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar, gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir. İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen antisemitizmle suçlanıp susturulmaya çalışılıyor. Oysa bizler, İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi antisemitizmin de bir insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. İsrail'in bugünkü saldırganlığını eleştiren çok sayıda Musevi var dünyanın her yerinde, benim ülkemde, Amerika'da, burada, İsrail'in içinde. Bu Yahudiler de mi antisemitik ya da Yahudi düşmanı. O yüzden işlediğiniz suçları örtbas etmek için veya bunu eleştirenleri susturmak için hemen antisemitik suçlamasına tevessül etmeyin. Biz hiçbir şekilde bu zülüm karşısında susmayacağız."

"İsrail, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü"

Çavuşoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İsrail'in son saldırıları, Filistinlilere yönelik etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçasıdır. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü."

"Konsey bir kez daha eylemsiz ve işlevsiz kalmıştır"

BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız olmasının ise talihsiz ve üzücü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

''Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında kendisine en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda, Konsey bir kez daha eylemsiz ve işlevsiz kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' çağrısının sebebi de işte budur. Konsey ve üyeleri gerçekten ahlaki sorumluluklarını yerine getirme iddiasında olsalardı, İsrail'in masum sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını kati suretle kınar, etnik temizlik kampanyasını durdurmak için harekete geçerlerdi.''

İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesinin bu saldırıların tekrarının önlenmesi bakımından hayati olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu noktada, Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmaları ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne önemli görevler düşüyor'' dedi.

"Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözümü de daha fazla ertelenemez. Türkiye, meşru taleplerinin karşılanması ve hak ve özgürlüklerinin korunması için Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir'' diye konuştu.