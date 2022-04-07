Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Buça'da yaşananlar müzakereleri gölgeledi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Ortaklarımızla bu toplantının düzenlenmesi önemliydi. Son oturumu ise Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz, bu savaşı nasıl durdurabiliriz bunları konuşmak için düzenlediğimiz bir oturum oldu. Toplamda 3 oturuma katıldık. Türkiye olarak özellikle Ukrayna konusunda bir taraftan ilkeli tavır sergilerken diğer taraftan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşı durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar hakkında bilgi verdim."

"Görüştüğümüz tüm muhataplarımız ve oturumlarda da birçok müttefikimiz Türkiye'nin oynadığı bu rolden dolayı duydukları memnuniyeti bir kez daha dile getirdiler. Buça'dan ve İrpin'den gelen görüntüler elbette müzakereleri gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli pozitif atmosferi gölgeledi. Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelenskiy'nin de söylediği gibi 'Bir Ukraynalı olarak müzakere yapmamam lazım ama bir Cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmem gerekiyor' dedi."

"Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünden bu yana ikili görüşmelerimiz de oldu. Gürcistan'ın yeni Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Kendisini tebrik ettik. Gürcistan da komşumuz ilişkilerimiz de çok iyi. Cumhurbaşkanımızın da bu yıl Gürcistan'ı ziyaret etme planı var. Yine İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştük son olarak. Özellikle güvenlik garantileri noktasında ismi geçen ülkelerin netleştirilmesini konuştuk."