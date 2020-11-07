AjansHaber.com.tr Gündem Türkiye-Bosna Hersek arasında protokol imzalandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliği mutabakat muhtırası imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile bir araya geldi. 

İkili görüşmede, bakanlıklar arasında diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliğine ilişkin iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Vali Yerlikaya alınan kararları açıkladı
Eylem yapan annelerin çocuklarının bilgileri var
Korumasız alışveriş yapıyor diye parlattılar ama
"Hepimiz yıkılacağını biliyorduk"
Depremin simgesi olan kareyi fırsata dönüştürdüler
Bursalı firmadan asfalt tamir makinesi
Ayda'nın ailesiyle ilgili kahreden detay!