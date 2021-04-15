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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Afganistan'da barış sürecine ilişkin gelişmeler ele alındı.

Ayrıca Çavuşoğlu, muhatabı Atmar'a, 14 Nisan’da düzenlenen NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve ülkeleri ve NATO Konseyi toplantılarında yaşanan gelişmeler ve önümüzdeki dönemde neler yapılacağına dair bilgi verdi.

Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.

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