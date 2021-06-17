Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 17-20 Haziran'da Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Borrell ile 18 Haziran'da ikili görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve AB ile iş birliğinin Türkiye'nin katılım perspektifi temelinde geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.​​​​​​​