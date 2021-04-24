Dışişleri, ASALA kurbanı şehitleri andı

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Ermeni terörü saldırılarında hayatını kaybeden diplomatların isimlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter adresinde, Ermeni terörü saldırılarında hayatını kaybeden diplomatların isimleri paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz."

Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.



Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!



Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/RVSDYyKMom — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2021

"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları ve tüm şehitleri andı.

Kıran, mesajında "Unutmadık, unutmayacağız! 1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerden uzak siyasi çarpıtmalar yapmaya çalışanlar, ne sözde soykırım iftiralarını kabul ettirebilir, ne de ASALA terörünü unutturabilir. Şehit diplomatlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.