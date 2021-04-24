Dışişleri, ASALA kurbanı şehitleri andı
Dışişleri Bakanlığı "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Ermeni terörü saldırılarında hayatını kaybeden diplomatların isimlerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığının Twitter adresinde, Ermeni terörü saldırılarında hayatını kaybeden diplomatların isimleri paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz."
Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2021
Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!
Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/RVSDYyKMom
"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları ve tüm şehitleri andı.
Kıran, mesajında "Unutmadık, unutmayacağız! 1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerden uzak siyasi çarpıtmalar yapmaya çalışanlar, ne sözde soykırım iftiralarını kabul ettirebilir, ne de ASALA terörünü unutturabilir. Şehit diplomatlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.
Unutmadık, unutmayacağız! 🇹🇷— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) April 24, 2021
1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerden uzak siyasi çarpıtmalar yapmaya çalışanlar, ne sözde soykırım iftiralarını kabul ettirebilir, ne de ASALA terörünü unutturabilir.
Şehit diplomatlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/TNGoiu5DLS
Yorumlar