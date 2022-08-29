Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, temmuzda imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,9 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, temmuzda ara mallarının payı yüzde 80,5, sermaye mallarının payı yüzde 11,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,1 olarak hesaplandı. Ocak-temmuz döneminde ise ara mallarının payı yüzde 81,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,6 oldu.

Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2021'de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 63,4'e geriledi.

İhracat, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artışla 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-temmuz döneminde yüzde 143,7 artarak 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2021 döneminde yüzde 82,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi.

Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan 19 milyar 763 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artışla 36 milyar 582 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,1 olarak kayıtlara geçti.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Temmuzda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 490 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 315 milyon dolarla ABD, 1 milyar 15 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 2 milyon dolarla Irak, 850 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde ihracatta da ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 12 milyar 114 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 9 milyar 938 milyon dolarla ABD, 7 milyar 501 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyar 460 milyon dolarla İtalya ve 7 milyar 355 milyon dolarla Irak takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 30,7'sine karşılık geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Temmuzda bu ülkeden 4 milyar 374 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 3 milyar 804 milyon dolarla Çin, 1 milyar 779 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 446 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolarla ABD izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplamın yüzde 43,7'sini oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 32 milyar 116 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 23 milyar 887 milyon dolarla Çin, 13 milyar 279 milyon dolarla Almanya, 8 milyar 971 milyon dolarla ABD, 7 milyar 956 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplamın yüzde 41,7'sine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,5 azalırken ithalat yüzde 2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 9,3, ithalat yüzde 36 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Temmuzda ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 olarak hesaplandı. Ocak-temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu.

Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73,2 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2'yi buldu.

Ocak-temmuz döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 69,8 olarak hesaplandı. Ocak-temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,6 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre, temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 16 milyar 989 milyon dolar, ithalat yüzde 34,1 artışla 26 milyar 603 milyon dolar oldu.

Temmuzda dış ticaret açığı yüzde 124,9 yükselerek 4 milyar 276 milyon dolardan 9 milyar 614 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2021'de yüzde 78,4 iken geçen ay yüzde 63,9'a geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 134 milyar 958 milyon dolara, ithalat yüzde 38 artışla 194 milyar 740 milyon dolara yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 129,6 artarak 26 milyar 38 milyon dolardan 59 milyar 782 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2021 döneminde yüzde 81,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,3'e geriledi.