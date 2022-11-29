Dış ticaret açığı yıllık bazda 421,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 yükselerek 29 milyar 202 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 7 milyar 874 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2021'de yüzde 93,2 iken geçen ay yüzde 73'e geriledi.

İhracat, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artışla 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-ekim döneminde yüzde 168,3 artışla 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2021 döneminde yüzde 84,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,7'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 1 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan 18 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, ekimde 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 6,4 artışla 38 milyar 402 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 106,1 olarak kayıtlara geçti.