Diplomatlar "istenmeyen kişi" olarak ilan edildi
Putin yönetimi, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli dört diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomat, mütekabiliyet esasına göre istenmeyen kişi ilan edildi. Bu diplomatların 23 Şubat'ın sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Büyükelçiye bununla ilgili nota verildi." ifadeleri yer aldı.
Yorumlar