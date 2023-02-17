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Diplomatlar "istenmeyen kişi" olarak ilan edildi

Putin yönetimi, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli dört diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomat, mütekabiliyet esasına göre istenmeyen kişi ilan edildi. Bu diplomatların 23 Şubat'ın sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Büyükelçiye bununla ilgili nota verildi." ifadeleri yer aldı.

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