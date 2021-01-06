Dink davasında tutuklama kararı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, dönemin Jandarma görevlileri Volkan Şahin ve Veysel Şahin'in tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme, görevlilerin cinayeti önceden bildiklerine dair deliller olduğuna hükmetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar alınıyor.

SEGBİS İLE KATILDILAR

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bazı sanıkların, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini avukatları temsil etti. Duruşmayı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi.

2 JANDARMA İSTİHBARAT GÖREVLİSİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Volkan Şahin ve Veysel Şahin hakkında cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması nedeniyle tutuklanmalarına karar verildi.