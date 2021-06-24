Dink davasında 13 FETÖ'cü firarinin mal varlığına el koyma kararı
Fetullah Gülen, Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu 13 sanık için 15 gün içinde Türkiye’ye dönmezlerse taşınır, taşınmaz ve banka hesaplarındaki mal varlıklarına el konulması yönünde karar verildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılandığı davada, 12 sanık hakkında 15 gün içerisinde mahkemeye gelmezlerse kaçak sayılmalarına ve mallarına el konmasına karar verildi.
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