Dilek İmamoğlu'nun dövmeleri dikkat çekti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu Haliç'te kurulan tenis kortunda gösteri maçı yaptı.

EKREM İMAMOĞLU EŞİ İLE BİRLİKTE TENİS OYNADI

Haliç’in ortasına konumlandırılan platform üzerine kurulan tenis kortunda gerçekleştirilen ve milli sporcuların katıldığı gösteri maçlarını, Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte izledi. İstanbul manzarası eşliğinde mücadele eden sporcular, ödüllerini İmamoğlu çiftinin elinden aldı. Eşiyle birlikte de tenis oynayan İmamoğlu, , “Enerjisi yüksek bir kentteyiz. Bunu hissettirelim istedik. Umarım hep enerjisi böyle yukarıda olsun” dedi.

DÖVMELER HÜRRİYET'İN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Oynanan tenis maçında Hürriyet'in dikkatini ise Dilek İmamoğlu'nun kolunda ve sırtında bulunan dövmeler çekmiş. Haliç üzerinde eşi Ekrem İmamoğlu ile birlikte tenis maçı oynayan Dilek İmamoğlu'nun sol omzunu kaplayacak büyüklükteki dövmesi Hürriyet'in gözünden kaçmadı.

Dilek İmamoğlu'nun kolunda ve sırtındaki dövmelerin anlamının ne olduğu ve İmamoğlu'nun ne için yaptırdığı ise bilinmiyor.