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Diktatör Franco'nun son heykeli de kaldırıldı

İspanya'yı yaklaşık 40 yıl diktatörlükle yöneten Fransisco Franco'nun son heykeli kaldırılarak depoya konuldu.

İspanya'da 2007'de çıkarılan Tarihsel Hafıza Yasası çerçevesinde Franco'nun tüm heykelleri ve yerlere verilen isminin kaldırılması gerekiyordu.

Bu kapsamda son adım, İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Melilla'da atıldı; 1978'de Franco'nun ölümünden 3 yıl sonra şehre yerleştirilen heykel kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Yazlık sarayı da mirasçılarından devralınmıştı

1920'de yapılan Rif Savaşı'na İspanya ile Faslı kabileler karşı karşıya gelmişti.

Heykel, o dönemde İspanyol Lejyonu'na komuta eden Franco'nun rolünü simgeliyordu.

İspanyol hükümeti, yasaya dayanarak geçen eylül ayında eski diktatörün yazlık sarayını da mirasçılarından devralmıştı.

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