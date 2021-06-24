Dijital dünyada aşı konuşmaları

Yeni nesil SCRM ve dijital medya şirketi Adba Analytics, 16-23 Haziran 2021 aralığını baz alarak hazırladığı raporda Twitter’da aşı konuşmaları, aşı çeşitleri ve güven duygusuna ilişkin paylaşımların analizini yaptı.

Adba Analytics’in verilerine göre;

En çok aşı konuşan ülkeler arasında birinci sırada Japonya, ikinci sırada Amerika, üçüncü sırada Hindistan, dördüncü sırada Brezilya ve beşinci sırada Birleşik Krallık yer alıyor.

Türkiye Twitter’da en çok aşıyı konuşan ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyor

16-23 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşen aşı paylaşımları analizinde Türkiye’de süratle başlayan aşı çalışmaları ile hangi aşı türlerinin de konuşulduğu da analiz edildi.



Türkiye’de konuşulan aşı türleri;

Birinci sırada Türk- Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen Biontech, yerli inaktif Corona virüs aşısı Turkovac en çok konuşulan aşı türleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de Covid-19 aşısı olarak uygulanan ilk aşı olan Sinovac aşısı yapılan analizde konuşulan aşı türleri arasında üçüncü sırada. Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı da yapılan paylaşımlarda Türkiye’de konuşan aşıların dördüncüsü olarak yer alıyor.

16-23 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan Adba Analytics’in yaptığı araştırmada aşıya olan güven duygusuna da yer verildi.

Analizde aşı konuşmalarında, aşıya olan güven 97 bin kişinin güvendiği yönünde belirlenirken analiz süreci içerisinde değişen fikirler ile bu sayı 78 bine düşerek %20’lik bir farka uğradı.

Güvensizlik duygusu ise Twitter aşı konuşmalarından yapılan analize göre, 23 bin kişi aşıya güvenmiyor fakat analiz sürecinde bu oranın arttığını ve %18’lik bir değişimle 27 bin kişiye çıktığı gözlemleniyor. Aşıya güvenen bireylerin oranı güvenmeyen kişilere göre daha fazla olarak analizin sonunda tespit edildi.