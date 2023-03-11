Didim'de göçmenleri taşıyan bot battı! 3 ölü
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı. 3 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Türk Arama-Kurtarma Bölgesi içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yarı batık haldeki lastik bottan 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılarak, Didim Liman’ında sağlık personeline teslim edildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Ekipler kayıp olduğu değerlendirilen 21 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama- kurtarma çalışması başlattı. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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