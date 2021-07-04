DİDİ reklamında skandal sahne

Didi'nin, geçtiğimiz günlerde soğuk çay ürünlerine yer verdiği yaz reklamındaki bir ayrıntı izleyicilerin dikkatini çekti.

Reklamın 20. saniyesinde bir kişinin yiyeceklerin olduğu dolaba girdiği ana yer verildi. Hijyenden uzak bu görüntüler bazı dikkatli izleyicilerin tepkisini çekti.

TikTok için dolaba giren şahsa 6 bin 77 lira ceza kesilmişti

Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınlamış ve görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Şahsa 6 bin 77 lira para cezası kesilmiş, söz konusu dolabın ise temizlik ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından henüz bir açıklamada bulunmayan Didi'nin açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.