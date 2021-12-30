AjansHaber.com.tr Gündem DİAYDER davasında iddianame kabul edildi

DİAYDER davasında iddianame kabul edildi

PKK/KCK’nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 10'u tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

PKK/KCK’nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 10'u tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi verdi
TOGG'un tanıtımında muhabire anlamsız müdahale
Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?
Kripto taslağının detayları belli oldu
Fransa'da Bilal Camisi'nin kapatılacağı kesinleşti
Gençlik Spor Bakanlığı 1575 yeni personel alacak
Bir pitbull dehşeti daha