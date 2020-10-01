DHKP-C'li isimsizler deşifre oldu

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine karşı provokasyon amaçlı başlıklar oluşturarak, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 'İsimsizler Hareketi'nin işleyişi deşifre oldu.

Bilişim suçlarına yönelik sanal devriye faaliyetlerini sürdüren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen oluşuma operasyon düzenledi.

15 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 19 kişi yakalanarak gözaltına alınmış emniyetteki ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 10'ununu tutuksuz olarak yargılanmak suretiyle serbest bırakılırken, 5 kişiyi adli kontrol 3 kişi ise tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

HASHTAG ÜZERİNDEN ÖRGÜTLÜ PROVOKASYON

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüphelilerden M.S., 'İsimsizler Hareketi' adlı oluşumu deşifre ederek şu ifadeleri kullandı, 'Telegram isimli haberleşme programında isimsizler diye bir grup vardı.

Burada twitler paylaşılarak 'Bu akşam bu hastag ile paylaşımlarda bulunalım' deniliyor bizlerde paylaşımlarda bulunuyorduk. Zaten Telegram'da sadece yönetici topluluğa yazabiliyor. Grup üyelerinin mesaj yazma yetkisi bulunmuyordu.'

Sulh Ceza Hakimliği ifadesini aldığı 3 şüpheliyi Cumhurbaşkanına zincirleme şekilde hakaret suçu kapsamında tutuklayarak cezaevine gönderdi.