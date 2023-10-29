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Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor!

Cumhuriyetimiz 100.yaşında. Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıyor.

Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak olan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.

Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.

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