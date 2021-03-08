Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraf

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, genel merkez binasındaki çalışma odasında çekilen yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. MHP Lideri'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından paylaşılan fotoğrafta, odadaki ayrıntılar dikkatlerden kaçmadı.

KOLONYA, DAMBIL VE GENÇLİK FOTOĞRAFLARI

Koronavirüs tehlikesine karşı masasında limon kolonyası bulunduran Devlet Bahçeli'nin hemen arkasında iki adet dambılın olduğu görüldü. Yıldıray Çiçek'in "Medyada Düşürülmüş Maskeler" kitabını okuyan Devlet Bahçeli'nin çalışma masasının yanında bazı gençlik fotoğrafları da var.