Devlet Bahçeli'den HDP'ye tepki: Bıçak kemiğe dayandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Meclis'teki grup toplantısına katıldı.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Bahçeli, Gara'da PKK tarafından haince katledilen 13 şehidimize karşı terör örgütü PKK'yı korumaya devam eden HDP'ye kürsüden çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin konuşması sonrası grup toplantısına katılan MHP'li üyeler dakikalarca yapılan konuşmayı ayakta alkışladı.

HDP'nin kapatılmadan PKK'nın bitmeyeceğine işarat eden Bahçeli'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

HEM DEVLETİN EKMEĞİNİ YİYECEKLER HEM DE DEVLETE DİŞ BİLEYECEKLER

Türk Devleti'nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinen, sonra da dönüp devletin varlığına diş bileyenlerin yakasından tutumak her muhterem milletvekili için namus meselesidir.

MHP lideri Devlet Bahçeli:



"Hıyanet ile haysiyet arasında bir seçenek veya ara durak yoktur. Ama'ları, fakat'ları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır." pic.twitter.com/tXFDniCpTH — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

SIRTINI PKK'YA DAYIYANLARI İSTEMİYORUZ

Bebek katiline Sayın diyen milletvekili istemiyoruz, teröristlere gerilla diyenlere katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya YPG'ye dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazeti Kandil'den İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz.

YETER ARTIK...



Yeter artık sabır taşı patladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş, yok oluş meselesiri. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır.

ŞEHİTLERİMİZİN KAFASINA KURŞUN SIKANLARA SEMPATİ BESLEYENLERLE AYNI YERDE Mİ BULUŞACAĞIZ

Gara'da evlatlarımızın kafalarına kurşun sıkan şerefsizlere sempati besleyenlerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır bu, reva mıdır bu, adalet midir bu? Onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa, bizim yaptığımız nedir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli: (Gara'da şehit olanlar)



🔹"PKK köşeye sıkışmış, kaçış ve kurtuluş şansı önemli oranda azalmıştır."

🔹"Örgüt can çekiştikçe, yurtiçinde ve yurtdışında hiçbir canlının yapamayacağı iğrençliklere tevessül etmeye başlamıştır." pic.twitter.com/fJ3FykW36V — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

BİR HDP'LİDEN GARA KATLİAMINI KINAYAN BİR AÇIKLAMA DUYDUNUZ MU

Bir HDP milletvekili, üstelik bayan, aynen şöyle diyor; "Biz barış dedikçe saldırdılar, kampı Türkiye bombaladı." Be hey milletvekili müsveddesi. Siz kimsiniz, saldıran kim? Esir kampı nerede, esir ne demek? Hiç mi vicdan yok sende? Bu kadar mı insanlıktan koptunuz? Bir başkası da "mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı" diyor. Bu sözlerde PKK'ya bir tepki var mı? HDP'li bir yöneticiden Gara katliamını kınayan cılız da olsa bir itiraz duyanınız oldu mu? Ben duymadım.

MHP Lideri Bahçeli:



🔹"Bebek katillerine 'sayın' diyen milletvekilleri istemiyoruz.

Teröriste 'gerilla' diyen milletvekillerine katlanamıyoruz."

🔹"Sırtını PKK/YPG'ye dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazetini Kandil ve İmralı'da alan hainlere milletvekilliği haramdır." pic.twitter.com/WdSxJJB6ti — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

HDP KAPANMADAN PKK BİTMEZ

HDP geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Neyin diplomasisi? İktidar kayıpların ailelerine hesap vermelidir diyor HDP. Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. HDP, PKK'nın giriş kapısı, bagaj kapağıdır. HDP, PKK'nın ta kendisidir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli:



🔹"Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralara gömülmelidir."

🔹"Mahmur'da terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur." pic.twitter.com/lHMXouXmkM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

HDP'nin kapatılmasına yönelik, üç maymunu oynayan kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen aslan parçası bir demokrat var mıdır? HDP'lilerin milletin vergileri ile aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına zarardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:



🔹"Gara'daki barbarlık bir kırılma anıdır. Evlatlarımızın kurşun yediği mahalde terörün ele başları birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacak."

🔹"Devletimize ve hükümetimize terörle mücadelede desteğimiz tam ve tartışmasızdır." pic.twitter.com/sJPIqVOhEp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

YA CHP'YE NE DEMELİ

HDP'nin dostu olan CHP'ye ne demeli? PKK'ya afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleri ile saldırıyı kınamak kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar. HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa, PKK'ya katil demek, eşkiya demek size ancak onur, şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır. CHP ile birlikte terörist Demirtaş'ı neredeyse demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar merak içindeyiz. Nasıl, manzara güzel mi oralar, martılar uçuşuyor mu?