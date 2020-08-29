Devlet Bahçeli Köprüsü'nde yeni gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2016'da MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde temeli atılan, ancak 2019 yerel seçimlerinin ardından CHP Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile projenin 2020 yatırım programına alındığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Devlet Bahçeli Köprüsü ile bağlantı yollarının kalan yapım işleri için ihale hazırlıklarını başlattıklarını ve ihalesinin yakın zamanda açılacağını bildirdi.

"Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan bu köprünün vatandaşımıza hizmet etmesini engelleyen çevrelere 'dur' dedik ve hizmeti önceleyerek bu köprümüzü Adanalılara kazandırmak üzere kollarımızı sıvadık" diyen Karaismailoğlu, Bakanlığı'nın projeyi tamamlaması ile Adana'nın trafik sorununun çözüme kavuşacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, o zamanki MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Mart 2016 tarihinde temeli atılan, ancak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından göreve gelen CHP Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı durdurulan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımını üstlendi.

Bakan Karaismailoğlu, Devlet Bahçeli Köprüsü ile bağlantı yollarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 1 Temmuz 2020 tarihli "olur" ile karayolları yol ağına alındığını belirtti. Karaismailoğlu, "Adanalı vatandaşlarımız için önemini bildiğimiz bu projenin siyasi kaygılarla durdurulmasına, vatandaşımıza verilen sözlerin ve bugüne kadar yapılan emeklerin çöpe atılmasına elbette göz yummayız. Vatandaşımız hizmet beklerken, particilik kaygısının Adanalı vatandaşlarımıza zarar vermesine izin vermeyiz. Bu nedenle bu projeyi Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Bakanlık olarak üstlendik. Adana'ya beklediği projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kazandıracağız" dedi.

Projenin kalan yapım işleri için ihale hazırlıklarını başlattıklarını ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Adana trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak köprünün kalan yapım işlerinin tamamlanması amacıyla ihale açacağını bildiren Karaismailoğlu, projenin 2020 yılı yatırım programına alınmasına ilişkin talebin de onaylandığını açıkladı.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 47 DÜZEYİNDE

Bakan Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Projede şu an fiziki gerçekleşme yaklaşık yüzde 47'ler seviyesinde. Köprünün toplam uzunluğu bin 669 metre. Genişliği 38.25 metre. 69 adet tabliye ile yapılacak köprü Adana trafiği için çok önemli. Zira kentin nüfusu en yoğun üç ilçesi Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir arasındaki trafik 1956'da Seyhan Barajı'nın servis yolu olarak yapılan 2 şeritli yol ile sağlanıyor. Bu yol halihazırda trafik yoğunluğunu kaldırmadığı gibi baraj için de risk oluşturuyor. Nüfusu 2.5 milyona dayanan Adana'da bu üç büyük ilçedeki ulaşımın yükünü Devlet Bahçeli Köprüsü kaldıracak. Bu nedenle Adana'nın trafik sorununu çözecek bu projeyi bir an önce tamamlayarak, Adana'ya trafikte nefes aldıracağız.