Devlet Bahçeli, CHP'nin HDP'ye bakanlık sözünü eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan MHP Lideri, "CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır." dedi.

"PKK'YI DEVLET YÖNETİMİNE TAŞIMAYI DÜŞÜNECEK KADAR.."

CHP'nin HDP'ye bakanlık sözü vermesine de değinen Devlet Bahçeli, "HDP’ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK’yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır." dedi.

HDP İLE YENİ KİMLİK ARAMAK FELAKETTİR

Başka kimlik arayışlarının artış göstermesi Türkiye'nin yıkımına açık çektir. HDP ile yapılmaya çalışılanlar da budur. Bunlar milli felakettir. Bu durum karşısında kalbinde Türkiye heyecanı ve sevgisi taşıyan herkes duruş ve tarafını belirlemek zorundadır. Türkiye'nin milli devlet biçimi, üniter yapısı konusunda taviz ve çözülmede çare arayışı Türk Milleti için hiçbir zeminde kabul etmeyecektir.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi vazgeçilmez bir unsur olarak ifade etmesi yalnızca akıl tutulması ile ifade edilemez. Terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını söylemesi de dil sürçmesi değildir. CHP Genel Başkanı HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır. Bu pespayelik onun alnına kazınmıştır. Bunlar PKK'yı devlet kademesine taşıyacak kadar bu millete uzaklaşmıştır.

Teröristle işbirliği yapanlar Cumhur İttifakı'nı mafya ile işbirliği yapmakla suçluyor. Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek. Ya mezar edilecek. Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir.