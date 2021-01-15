Devlet Bahçeli aşı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/TtbmfDXNIx — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 15, 2021



Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs aşısı olması ve tüm parti genel başkanlarını aşı olmaya davet etmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de koronavirüs aşısı yaptırdı. Bahçeli, "Tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin Çin'den gelen koronavirüs aşısını vurulmasının ardından tüm sağlık çalışanları için uygulama başlatıldı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı olarak, tüm parti genel başkanlarını örnek olma açısından aşılamaya davet etti.

"TÜM HALKIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün koronavirüs aşısı yaptırdığını Twitter'dan paylaştı. Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum"

KILIÇDAROĞLU DA AŞI OLACAK

Daha önce aşı yaptırmak istediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına karşılık, "Dün akşam sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. 'Tabii' dedim. Ben de gerekirse refakat ederim dedi. Bugün, yarın aşı olacağım" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN AKŞAM AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırmıştı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.