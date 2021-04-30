DEVA'da HDP'ye 'soykırım' tepkisi krizi
HDP'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirdiği skandal açıklamaya tepki gösteren DEVA Partili Metin Kaşıkoğlu krize neden oldu. "HDP'ye Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir" diyen Kaşıkoğlu, daha sonra paylaşımını silip özür diledi.
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Kaşıkoğlu, HDP’nin 1915 olaylarına
ilişkin skandal bildirisini alıntılayarak "Yarın PKK'ya da soykırım yapıldı dersiniz
siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir." dedi.
Bu paylaşım, HDP cephesinde büyük bir tepkiye neden oldu.
HDP'li Sırrı Sakık "Hiç mi şaşırtmazsınız? Bu kadar mı benzersiniz birbirinize?" ifadeleriyle Kaşıkçıoğlu'na tepki gösterdi.
Kaşıkçıoğlu, gelen tepkiler üzerine bu ifadeleri kullandığı tweet'i sildi ve başka bir metin yayımlandı. Kaşıkçıoğlu, yayımladığı metinde bu sözleri iyi niyetle sarf ettiğini ancak maksadından koparıldığını iddia etti.
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