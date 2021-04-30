DEVA'da HDP'ye 'soykırım' tepkisi krizi

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Kaşıkoğlu, HDP’nin 1915 olaylarına

ilişkin skandal bildirisini alıntılayarak "Yarın PKK'ya da soykırım yapıldı dersiniz

siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir." dedi.

Bu paylaşım, HDP cephesinde büyük bir tepkiye neden oldu.

HDP'li Sırrı Sakık "Hiç mi şaşırtmazsınız? Bu kadar mı benzersiniz birbirinize?" ifadeleriyle Kaşıkçıoğlu'na tepki gösterdi.

Kaşıkçıoğlu, gelen tepkiler üzerine bu ifadeleri kullandığı tweet'i sildi ve başka bir metin yayımlandı. Kaşıkçıoğlu, yayımladığı metinde bu sözleri iyi niyetle sarf ettiğini ancak maksadından koparıldığını iddia etti.