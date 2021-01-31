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Deva Partisi yöneticisi canlı yayında küfür etti

Deva Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş’in, yerel bir televizyonda canlı yayının başladığını fark etmeyerek küfür ettiği anlar yayına yansıdı.

Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş, kentte yayın yapan Kanal Z'de Murat Altay'ın sunduğu Zonguldak'ın Nabzı programına katıldı. Burada yayının başlamasına saniyeler hala hala konuşurken hızını alamayan Ali Babacan'ın partisi DEVA'nın il başkanı Keleş ettiği ağır küfürle tepki topladı.

CANLI YAYIN İL BAŞKANININ KÜFRÜYLE BAŞLADI!

Canlı yayının başladığını fark etmeyen Keleş'in, "Erhan Çakmak'ı da şey yapacaksın. Üçü de a… s... Zonguldak'ın" şeklinde küfürlü sözleri yayına yansıdı. Program sunucusu Altay, giriş anonsu yapmaya hazırlandığı sırada yayına yansıyan sözleri duyunca şaşkınlık yaşadı. İl başkanı Keleş'in kastettiği Erhan Çakmak'ın ise aynı medya organına ait gazetede köşe yazarlığı yaptığı öğrenildi.

 

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