DEVA Partisi Kültürel Eylem Planı açıklandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmasında, “Kültür ve sanatın özgürlüğünü, evrenselliğini reddeden anlayış gerilememize sebep oldu. Buradaki en temel sorunumuz ‘zihniyet’ sorunu. Biz sadece iktidar değişimini değil, zihniyet değişimini de hedefliyoruz. Baskıcı, sansürcü, otoriter zihniyeti bitireceğiz” dedi.

DEVA Partisi’nin iktidarının ilk bir yılı içerisinde kültür ve sanat alanında gerçekleştireceği eylemlerin detaylı planını içeren kapsamlı çalışma, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Münevver Helün Fırat’ın ev sahipliğinde parti Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan toplantıda eylem planının genel hatlarına ilişkin şunları söyledi: Demokrat zihniyetin inşası ile kültür sanat alanında da güçleneceğiz. Türkiye’de maalesef onlarca yıldır, kültür ve sanat alanı siyasi iktidarlar tarafından suistimal edildi, baskılandı. İktidardakiler bu alanı hep kendi siyasi fikirlerine göre şekillendirilmeye çalıştı. Her iktidara gelen, kendi kültürel iktidarını yaratma çabasına girişti. Bunu beceremedik diye ilan edenleri de görüyoruz şimdi. Kültür ve sanatın özgürlüğünü, evrenselliğini reddeden bu anlayış yerinde saymamıza, hatta gerilememize sebep oldu. Buradaki en temel sorunumuz da her zaman söylediğim gibi ‘zihniyet’ sorunu. O yüzden biz, sadece iktidar değişimini değil, zihniyet değişimini de hedefliyoruz. Baskıcı, sansürcü, otoriter zihniyeti bitireceğiz arkadaşlar. ‘Demokrat zihniyetin’ inşası ile kültür ve sanat alanında da güçleneceğiz. Hiç kimsenin, kendisinden olmayan sanatçılara sopa göstermesine müsaade etmeyeceğiz. Festivallerin, konserlerin keyfî kararlarla engellenmesine dur diyeceğiz. Gençler için Kültür Kart uygulamasını hayata geçireceğiz.Kürtçe, Türkçe, Zazaca, Arapça şarkılar, aynı sahnelerde, aynı imkanlarla söylenecek’. Plato Kentler’ ile yerel kalkınmaya sinemanın katkısını artıracağız. Eurovision’a yeniden katılacağız"