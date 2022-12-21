DEVA Partisi iktidar olursa yurt kapıları kapanmayacak!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Gençlik Eylem Planı’nı açıkladı. Gençlerin mutsuz ve umutsuz olduğunu belirten Babacan "Öyle bir dönemdeyiz ki gençliğe en çok ne borçluyuz? Gençlik borçluyuz. Yaşlarının gereği olan hayatı yaşayamıyorlar. Akıllı telefon; lüks değil ihtiyaç. Bilgisayar; lüks değil ihtiyaç. Arkadaşlarla sohbet edip yemek yemek; lüks değil ihtiyaç. Çıkıp dışarıda bir kahve içmek; lüks değil ihtiyaç. Lüks diye tarif edilen pek çok şey lüks değil ihtiyaç.”dedi.

Gençlerin ya okulda ya da işte olacağını anlatan Ali Babacan şunları söyledi:

Her genç muhakkak eğitim alacak. İş bulma programları devreye girecek. Halihazırda iş bulamayan gençler ne yapacak? Bazen 1 ay, bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 1 yıl gibi programlarla yeni beceri ve yetenek kazanacakları programlara gidecekler. Gidiş-geliş yol parası, öğlen yemeği parası falan bizden. Bir maliyeti olmayacak. O programlardan sertifika alan gençlerimiz işe girdiğinde gelir vergisi ödemeyecek. Firmalar sosyal güvenlik primi ödemeyecek. En az birkaç sene bunun böyle devam etmesi gerekiyor. İşsizliği azaltmanın en önemli yolu bu. Kısacası devlet üstüne düşeni yapacak.

Mülakat yapılmayacak

Kamuda işe alımlarda da mülakat kalkacak. Devlet, kimseye torpil morpil yapmayacak. Hak eden hak ettiğini alacak. Endişeye mahal yok arkadaşlar. Bu kâbus geçip gidecek. Bu korku filmi bitecek.

Eğitim kartı çıkartılacak, ihtiyaçlar karta yüklenecek

Eğitim masraflarının karşılanması için gereken her türlü desteği vereceğiz. Kimse yokluk, yoksulluk sebebiyle eğitim hakkından alıkonulamayacak. Bunun için eğitim kartı uygulamasını başlatacağız. Her sene başında, ihtiyacı olan öğrencilerin kartına belli bir bedel yatırılacak ve gençler harcamalarını bu karttan yapabilecek.”

Yurtlarda 2 kişilik oda dönemi başlayacak, giriş-çıkış saati olmayacak

Nitelikli ve insan onuruna yarışır yurtlar inşa edeceğiz. Gençler koğuş gibi yerlerde yaşamak zorunda kalmayacak. İki kişilik odalar. Sistem bu. KYK yurtlarındaki giriş-çıkış saati uygulamasını da kaldıracağız. Gençlere güveneceğiz. 18 yaşına gelmiş. ‘Şu saatte gel, bu saatte çık’ diye bir şey yok. Bunlar eski zihin dünyasının ürünü. Yurt bulamayan ihtiyaç sahibi gençlere kira yardımı uygulamasını başlatacağız.

Teknoloji ürünlerine vergi indirimi

İktidarın doları patlatması yetmedi, ülkeyi komple vergi dairesine döndürdü. Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ürünlerde vergiler korkunç boyutlara ulaştı. Biz bu vergileri düşüreceğiz. Gençler aldı cep telefonunu, tabletini, bilgisayarını… Ne gerekiyor? İnternet. İnterneti 25 yaşına kadarki gençler için ücretsiz yapacağız. Çünkü bizdeki gelenek nedir? Gençlere hesap ödetilmez.”

Eurovision şarkı yarışmasına dönülecek

Türkiye’yi Avrupa’nın onurlu bir ülkesi yapacağız. Ülkenin yarınlarını Şanghay Beşlisi’nde aramayacağız. Gençlere ‘Hangi ülkeye gitmek istiyorsun?’ diye soruyorum. Şanghay beşlisinden bir tane sayan yok. Asıl olan Avrupa’ya doğru gitmek değil, Avrupa standartlarını Türkiye’ye getirmek. Eurovision vardı. Türkiye onun da dışına çıktı. Türkiye’yi oraya sokacağız.”

Zorunlu askerliğe son.

Bu bizim fırsat eşitliği noktasında çok önemsediğimiz noktalardan biri. Çünkü parası olanın 1 ay, olmayanın 6 ay gideceği adaletsiz olan her sisteme karşıyız. O yüzden de biz profesyonel orduya geçişi öngörüyoruz. Burada da daha güçlü bir orduda ilerlemeyi hedefliyoruz.”