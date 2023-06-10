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Dev finalde ilk düdük çaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor...

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, bugün İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşıyor.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

11'ler belli oldu

Manchester City: Emerson, Ruben Dias, Ake, Akanji, Stones, Rodri, İlkay, Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland

İnter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Di Marco, Dzeko, Lautaro Martinez

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